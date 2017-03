JOVEM RESISTE A PRISÃO E É BALEADO!

Na tarde desta terça-feira (21), ao realizar um trabalho de saturação nas imediações do Bairro Renato Parente, nas proximidades do Novo Residencial Caiçara, a Polícia Militar se deparou com um indivíduo suspeito, e ao ser abordado pelo grupamento policial, o indivíduo empreendeu fuga, e ao ser abordado resistiu a prisão, onde foi necessário usar a moderada.





O indivíduo identificado por John Wesley, vulgo "Playboy", foi atingido por um disparo, e em seguida foi socorrido para hospital Santa Casa. Playboy é um velho conhecido da polícia.