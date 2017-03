Jovem que trabalhava roçando capim vai cursar medicina na UFC; assista

O jovem se tornou um grande exemplo de força de vontade para a família.

Um jovem mostrou com própria vida uma trajetória de sucesso. Ele começou sua vida na roça e, mesmo com as dificuldades, conseguiu mudar o rumo do seu futuro, como mostra o Gente na TV, da TV Jangadeiro/SBT.





Rafael Fernandes de Oliveira conta que, desde criança, ajudava seus pais no Sertão de Jaguaribara, tirando leite e roçando capim, mas sempre foi dedicado aos estudos.





Com 18 anos e com coragem, ele está bem próximo de conquistar o que sempre quis. Ele saiu da roça e passou um uma das faculdades mais difíceis do Brasil. Agora, vai cursar medicina na UFC.

Fonte: Tribuna do Ceará