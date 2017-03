Ladrões roubam carro e levam criança de 6 anos em São Paulo

Após o roubo, os criminosos abandonaram o menino próximo à entrada de uma favela.

Criminosos roubaram o carro de uma mulher e levaram o seu filho de seis anos, na região do Parque Jurema, em Guarulhos (Grande São Paulo), na madrugada desta quarta-feira (29).





Segundo a Polícia Militar, a mulher foi abordada pelos criminosos em duas motos quando chegava em um Citroën C3 em casa na rua Ubatuba, por volta da 0h30. Os ladrões obrigaram a motorista a desembarcar do carro e, apesar do pedido dela para tirar o filho do banco de trás, fugiram levando a criança.





Após o roubo, os criminosos abandonaram o menino na rua Joaquim Moreira, próximo à entrada de uma favela, em Guarulhos. Uma testemunha ligou para o 190, ele foi resgatado pelos policiais e entregue à mãe.





O carro roubado com dois suspeitos foi localizado pela PM e teve início uma perseguição que terminou em acidente no limite das cidades de Itaquaquecetuba e Guarulhos.





Um adolescente de 16 anos que estava no carro foi detido e levado à delegacia de plantão de Itaquaquecetuba. O outro suspeito fugiu. Com informações da Folhapress.