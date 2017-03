LAMENTÁVEL: Jovem que sofreu acidente de motocicleta morre na UTI da Santa Casa de Sobral

Maria Regineida Cristina, 18 anos, foi vítima de um grave acidente na tarde do último dia 17, quando a motocicleta em que ela estava colidiu com um caminhão na Rua João Batista Alves no bairro Jerico, na cidade de Santana do Acaraú. A jovem teve fratura exposta na perna esquerda e os médicos chegaram a amputar o membro.





Segundo o Hospital Municipal Dr. José Arcanjo Neto, ela estava em coma induzido e internada na UTI da Santa Casa de Sobral, Regineida faleceu na manhã desta quinta-feira (23) em decorrência de complicações do procedimento cirúrgico do trauma sofrido.