Leitor coloca a boca no "trombone" e denuncia a ausência do poder público municipal de Sobral no bairro Vila União.





Confira a denúncia na íntegra:

"Venho por meio deste site que tem nosso respeito e admiração por nos ajudar a denunciar as coisas erradas em Sobral e fazer dois apelos ao pessoal da prefeitura de Sobral. Primeiro apelo: que a prefeitura abasteça nosso postos de saúde do bairro Vila União com remédios para a população e materiais para os dentistas trabalharem, pois no referido posto não se consegue nem se quer arrancar um dente por falta de material. Segundo apelo que a prefeitura mande limpar ao redor das lagoas de tratamento de esgoto do saae que fica no mesmo bairro, próximo a fábrica de cimento, pois há muito mato onde os vagabundos estão se escondendo durante a noite, o que é um perigo para nós cidadãos moradores. Muitíssimo obrigado pela atenção."

Fonte: Sobral 24 horas