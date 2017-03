INTERNAUTA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Confira a denúncia na íntegra envia por e-mail:

"Os Professores Temporários querem saber:









Estamos aqui mais uma vez, para buscarmos uma resposta e ao mesmo tempo explicações dos nossos gestores municipais, principalmente aqueles que fazem parte da Secretária de Educação e talvez os da Financia. Na verdade o que buscamos entender, é como os recursos financeiro de nosso município, principalmente no que diz respeito aos repasses do Fundeb, repasses esses que não são totalmente esclarecidos aos professores como talvez deveria ser, e diante disso sobre a promessa de campanha que o atual gestor desse município fez em campanha que iria efetuar os pagamentos de todos os professores no mesmo dia ou seja todos os professores deveriam receber seus vencimentos na primeira semana. Então fica a pergunta: Será se foi apenas mais uma promessa de campanha? Será se vamos ter uma confirmação do que a oposição afirma em relação ao gestor desse município, de que ele e seus irmãos são tiranos e que os mesmos só fazem o que querem? Além do que, nós que fazemos parte do quadro dos professores temporários, trabalhamos 45 dias e recebemos nossos vencimentos referente a 30 dias, pois se fizermos as contas com relação aos dias trabalhados para esse ano de 2017, teremos que receber 15 dias a mais em nosso salário, até porque as aulas começaram no dia 30 de janeiro e até a data de hoje, data da postagem desse texto não foi creditado nada na conta dos professores temporários. Antes de finalizar gostaríamos de fazer mais uma indagação em relação ao assunto, onde foi parar o dinheiro dos repasses do Fundeb para o mês de janeiro se as aulas começaram em fevereiro e desta forma não houve contratação dos temporário?"