LEITOR DO DISTRITO DE JAIBARA COLOCA A BOCA NO "TROMBONE"!

Leitor denuncia as péssimas condições em que se encontra uma rua no bairro "Barragem", no distrito de Jaibaras.





Confira a denúncia na íntegra:

"Olá. Todos nós aqui do distrito de Jaibaras na "barragem", queríamos alguma atitude do vereador Carlos do Calisto, que é vereador de Jaibaras ou até mesmo do prefeito, pois está chovendo muito e essa lama fica parada sem diminuir, só aumentando e nessa casinha, que tem um alpendre mora um senhor e quando chove a água fica em cima da casa dele e até mesmo entra, já prometeram asfalto desde tempo do seu José Maria Félix, então queremos uma atitude já."