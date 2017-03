Liderança de Moses Rodrigues cresce no Ceará e incomoda família Ferreira Gomes, que parte para o ataque

Desde que tomou posse em fevereiro de 2015, o deputado federal Moses Rodrigues (PMDB/CE) vem ocupando um lugar de destaque no cenário estadual. Político de primeiro mandato, o parlamentar sobralense está entre os deputados com maior número de Projetos de Lei da bancada cearense na Câmara Federal.





Somente no ano passado, o parlamentar apresentou 36 proposições, sendo 23 Projetos de Lei, 03 Propostas de Emenda à Constituição, 02 Projetos de Lei Complementar, 07 Requerimentos e 01 indicação ao Poder Executivo.

Ao contrário do que se espera de um recém-chegado à política, timidez não faz parte da rotina de trabalho de Moses Rodrigues, que desbancou parlamentares antigos, como é o caso do deputado coreauense Leônidas Cristino (PDT/CE), que está no terceiro mandato, e que durante o ano de 2016 apresentou apenas 10 proposições na Casa legislativa.





Recentemente, Moses recebeu o título de parlamentar cearense mais atuante, segundo site especializado em política. Apesar do título, o deputado não se envaidece e mantém uma incansável agenda de trabalho, com pautas permanentes, como o enfrentamento à seca no Ceará, combate à corrupção, segurança pública e assistência à saúde. Nesta semana, o parlamentar encara mais um desafio: presidir uma Comissão Mista que trata da aplicação de recursos do Fundo Penitenciário Nacional.





Tamanho destaque tornou Moses Rodrigues alvo direto da família Ferreira Gomes. Nesta semana, o parlamentar sobralense sofreu mais um ataque nas redes sociais. Tal incômodo estaria relacionado à crescente ascensão do jovem político. Liderado pelo Presidente do Senado, Senador Eunício Oliveira, Moses vem trabalhado fortemente por melhorias, participando de importantes decisões não somente na esfera estadual, mas a nível nacional.