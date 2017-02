VÍDEO: Luan Santana reúne maior público do Carnaval 2017 no Ceará

Luan Santana foi responsável por reunir cerca de 150 mil pessoas na madrugada desta terça-feira, 28, na cidade de Granja, a 332km de Fortaleza. Os dados são da própria prefeitura do município. O sertanejo se apresentou no evento intitulado “Carnaval de todos, o melhor é aqui”. A festa aconteceu na arena Beira-Rio, às margens da barragem Lima Brandão, no norte do Estado.





Durante o show, os fãs cantaram os grande sucessos do artista. No repertório, Luan trouxe as canções “Eu, Você, o Mar e Ela”, “Dia, Lugar e Hora”, “Fantasma”, que tem a participação de Marília Mendonça no clipe oficial, “Mesmo Sem Estar”, com Sandy, e “Estaca Zero, com Ivete Sangalo. Em plena seca, o município pagou R$ 250 mil ao cantor para se apresentar no Carnaval 2017.



Veja trechos da apresentação (Canal: Jander Sousa ):





Confira galeria (Fotos: Mário Jordany)

Fonte: Blog O Povo