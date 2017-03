MAIS UM BANCO É ATACADO NO CEARÁ!

Ataque foi o segundo contra agências bancárias da cidade em sete meses.

Um grupo formado por, pelo menos, 15 pessoas invadiu a agência do Bradesco de Pedra Branca, cidade localizada a 261 quilômetros de Fortaleza. Os criminosos explodiram o prédio, que fica no Centro do município.





De acordo com informações da Polícia local, o ataque aconteceu por volta de 1h30, quando o bando se dividiu em dois e, em vez de cercar a cidade, prática comum em ações do tipo no interior do Estado, alguns criminosos circularam pelas ruas do município e efetuaram vários disparos, para evitar a reação policial.





A outra parte da quadrilha foi para a agência e detonou explosivos no local. Após a ação os criminosos fugiram.





A Polícia seguiu para o local, que ficou destruído, e iniciou os trabalhos de investigação, a fim de identificar os integrantes da quadrilha. Várias capsulas deflagradas de calibres 12, 38 e 380 foram encontradas pelas ruas da cidade.





Segundo os policiais, o bando deixou a agência levando uma quantia em dinheiro, ainda não divulgada. Um veículo Crossfox, utilizado na fuga pelos criminosos, foi abandonado e incendiado na localidade conhecida como Sítio Timbaúba, na zona rural do município. Até o momento, ninguém foi preso.





Este foi o segundo ataque contra instituições bancárias de Pedra Branca em sete meses. No dia 31 de julho do ano passado, criminosos explodiram a agência do Banco do Brasil do município, e fugiram levando uma quantia não divulgada.





Com a ação criminosa desta quinta-feira, chega a 18 o número de ataques contra instituições financeiras no Estado em 2017, sendo que o último registro, segundo o site do Sindicato dos Bancários, foi de uma investida contra um carro-forte, em Aracati, cidade do litoral cearense, localizada a 150 km da Capital.