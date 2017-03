MAIS UMA DENÚNCIA CONTRA O HOSPITAL UNIMED SOBRAL

Nossa equipe de reportagem recebeu uma denúncia via e-mail contra o Hospital Unimed Sobral no dia 23/02/2017. Nossa equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria de comunicação/imprensa do referido hospital e fomos informados de que a direção do hospital iria apurar os fatos.

Confira a denúncia na íntegra:

"Bom dia!









Ao ler nessa manhã uma matéria desse importante meio de comunicação de nossa cidade sobre constrangimento que um cidadão que passou no Hospital da Unimed em Sobral, resolvi também relatar o que sofri nessa unidade.









Sou usuária desse plano a muito tempo, e sempre o tive com muito orgulho, porem de um tempo para cá, venho perdendo o interesse em continuar no mesmo por vários motivos, dentre eles o que vou relatar abaixo. Sou paciente do Dr. Fábio Machado, e tive neném recentemente. Confesso que quando ele me informou que minha cirurgia seria no referido hospital fiquei tranquila, pelo fato do mesmo ter um numero inferior de partos comparado a Santa Casa. Daí começou o drama: meu plano é apartamento, e quando liguei para confirmar, eles me informaram que só tinha disponibilidade enfermaria.Já comecei a ficar preocupada. Procurei a direção e a mesma informou que eu não me preocupasse que seria resolvido até as 20:00hs. Daí se imagina, o dia anterior da cirurgia eu não sabia a sala onde iria ficar. Resumindo, somente às 23:00, depois de muita insistência fui informada da disponibilidade do apartamento, e que o mesmo já estaria pronto para me receber a partir da meia noite, ou seja, 7 hora antes da cirurgia. Fui internada as 4:30h da manhã, pois a cirurgia estava marcada para 6:00h e quem conhece o Dr. Fabio sabe que ele é muito pontual. Quando cheguei no banheiro, senti mal cheiro e quando percebo um grande coagulo de sangue no chão. A partir daí não me senti mais bem. Chamamo uma pessoa para limpar, quando veio, trouxe apenas um pano. Eu e meu esposo, não acreditamos e explicamos que o banheiro era necessário ser lavado. Enfim, somente por volta das 5:55 que chegou a técnica de enfermagem, muito ríspida por sinal, pedindo para eu me preparar (deitar numa maca) para ir para cirurgia. No caminho, ela pergunta meu nome e de repente chega outra técnica de enfermagem e informa que eu era a paciente da Dra, Gertrudes e que ia fazer histerectomia, nisso já estávamos entrando na sala de cirurgia e quando vi o anestesista eu disse logo que ia ter nenen e que era paciente do Dr. Fábio. Eles pediram para repetir meu nome e começaram a achar graça. Gente do céu, que coisa! Na volta para para o apartamento,elas começaram a conversar entre si, falando de outra técnica (responsável pela coleta de sangue) que estava super atrasada. Quando a referida chega, se justificando, pergunta se já tinham coletado meu sangue, eu respondi logo que não! Aí começaram a falar entre si: "como pode, se essa paciente realmente fosse fazer histerectomia não se tinha nem coletado o sangue dela ainda!", a outra respondeu, "a culpa é sua",e mais uma vez a outra retrucou, "você que só chega atrasada". Enfim, depois de passar por tudo isso, eu já estava super nervosa, e após coletarem meu sangue e me levarem novamente na maca para centro cirúrgico, me alegrei quando vi o Dr. Fábio e disse para ele que quase iam me levar para fazer histerectomia ele sorriu e perguntou: "não viram o tamanho da sua barriga?" Resumindo, houve quase 1 hora de atraso na cirurgia, e mal teve 1 técnica para auxiliar o Doutor. Após a cirurgia, surpreendi com alguns comportamentos das profissionais de saúde, pareciam que estavam fazendo à força, sem simpatia e zelo pelo paciente. Demoravam bastante para troca de soros, muito sem atenção com as pessoas. Meu esposo chegou a conversar com uma delas, e ela se justificou que era muito trabalho para poucos profissionais, em seguida desculpou-se. Para finalizar com chave de ouro, na saída do hospital, minha mãe questionou educadamente com o segurança de quem era o carro que estava impossibilitando a passagem no corredor de entrada e saída da Unimed. Para surpresa de minha mãe, de 72 anos de idade, de forma ríspida e sem consideração ele respondeu: "Esse carro é do Dr. Plácido, sem conhecimento, ignorante". Lamentável, atitude desse profissional. Minha mãe, tadinha, ficou sem entender e não disse nada. Só foi nos contar quando chegamos em casa. Ficamos indignados, mas como estávamos muito felizes com a chegada do nosso filho, optamos em deixar para lá. Mas após esse relato de constrangimento resolvi também expor o que vivenciamos na Unimed. Espero que a direção do Hospital Regional da Unimed faça um melhor trabalho de organização, atenção e de humanização com seus funcionários para que situações como essa não volte a se repetir.

Desde já, agradeço imensamente a atenção desse blog para divulgação desse caso."