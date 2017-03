MAIS UMA MOTOCICLETA FOI TOMADA DE ASSALTO NO DISTRITO DE JORDÃO

A bandidagem continua "pintando e bordando" na "Bela Princesa do Norte"! Mais uma moto foi roubada no distrito de Jordão. O assalto aconteceu na noite de ontem (9), por volta das 22h. Dois bandidos armados com armas de fogo, abordaram o cidadão que estava sendo na calçada de sua residência, colocaram uma arma na cabeça da vítima e levaram sua moto que estava estacionada. Os indivíduos estavam a pé.





A motocicleta roubada foi uma Honda Fan 125 de cor preta e placa ORO-7168, inscrição da cidade de Sobral.





Quem souber informações do paradeiro da moto, ligar para o telefone da Polícia (190). O sigilo das informações é garantido.