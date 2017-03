Massapê-Ce: Parede do Açude Acaraú em Ipaguassu Mirim está com enormes buracos

Radialista Jorge Costa, denuncia a falta de manutenção do DNOCS (Departamento Nacional de Obras Contra as Secas) para com o Açude Acaraú, no distrito de Ipaguassu Mirim, em Massapê.





Confira abaixo a matéria postada pelo o Radialista e Blogueiro Jorge Costa:

Fomos informados por vários moradores do Distrito de Ipaguassu Mirim, que a PAREDE do referido açude encontra-se com ALGUMAS RACHADURAS, e faz tempo!



Denuncias já foram feitas ao DNOCS, isso, em anos anteriores, mas até o momento NADA FOI FEITO, pondo em risco A MAIOR RIQUEZA DA NOSSA MASSAPÊ!



Estive no local, acompanhado do Sr. Carlinhos, um dos denunciantes e, proprietário de um RESTAURANTE, que fica localizado justamente na Galeria do Açude Ipaguassu Mirim, e, pude constatar ENORME BURACOS próximos à parede; fiz até algumas fotos que os senhores podem visualizar abaixo dessa postagem.



Hoje, voltarei ao local, dessa feita acompanhado de alguns outros amigos, para constatarmos com maior precisão essas denúncias e, COBRARMOS COM VEEMÊNCIA DAS AUTORIDADES CONSTITUÍDAS, providências urgentes inerentes a esse fato, que, preocupa toda população massapeense.

Via Massapeceara