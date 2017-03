MÉDIA SALARIAL DO NORDESTE PARA PMs DO CEARÁ FRUSTRA CATEGORIA

O líder da oposição, deputado Capitão Wagner (PR), reiterou as críticas a proposta de equiparação salarial à média do Nordeste. Ao jornal O Estado, o parlamentar prometeu reivindicar mudanças à matéria do Governo. Isso porque, segundo ele, os valores foram calculados com base em janeiro de 2015 e, portanto, está desatualizado.





“Não são os valores atuais. Além disso, ele só irá implementar efetivamente em 2019. Portanto, está muito longe. A média, hoje, dá para o soldado um valor de R$ 3.500,00 e o Governo está calculando, para 2019, R$ 3.200,00”, frisou Wagner, acrescentando que os valores “frustraram” a categoria.





A matéria chegou à Assembleia Legislativa em dezembro de 2016 e recebeu destaque durante discurso do governador Camilo Santana na abertura dos trabalhos legislativos deste ano.





Fonte: O estado