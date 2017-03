MEGAOPERAÇÃO DA POLICIA CIVIL COM APOIO DO COTAR E HELICOPTERO DA CIOPAR, EM VARJOTA/CE

Drogas, balanças de precisão, armas de fogo, munições apreendidas, casa de prostituição fechada, prisões de homicidas, foram resultados de uma mega operação da Polícia Civil com apoio do COTAR e do CIOPAER, em Varjota/Ce.





No dia 24 de março de 2017, por volta de 11 horas, se iniciou uma operação na cidade de Varjota, que teve como objetivo coibir diversas práticas criminosas, que estão sendo praticadas na cidade. Na ocasião, foram realizadas várias buscas e apreensões e prisões; nas buscas foram apreendidas: armas, munições de uso permitido e de uso proibido; drogas, balança de precisão, entre outros objetos ilícitos e foram presos em flagrante os respectivos responsáveis pelas práticas criminosas. Além disso, foram presos homicidas que compunham na cidade supostas facções criminosas.





Toda essa ação foi resultado de uma longa investigação presidida pelo delegado titular da delegacia de Varjota Dr. Afonso Timbó, o que resultou nessa megaoperação, na ocasião uma casa de prostituição foi fechada e os proprietários presos. Participaram da operação as policias Civis de Varjota, Pacujá e Sobral. Além do COTAR e do Helicóptero do Ciopaer.