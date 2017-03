Messi pede quantia absurda para o Barcelona, e renovação segue emperrada

Lionel Messi já falou diversas vezes sobre o seu carinho pelo Barcelona, mas o seu futuro no clube catalão ainda é motivo de dúvidas. Depois de ter anunciado a renovação dos contratos de Luis Suárez e Neymar, o Barça quer agora manter o maior jogador de toda a sua história.





O problema é o salário astronômico pedido pelo argentino, que gira no entorno do equivalente a R$ 117 milhões por ano. Como já renovou com Rakitic e Busquets, além de Suárez e Neymar, o presidente barcelonista, Josep Maria Bartomeu, não estaria disposto a extrapolar o orçamento do clube.





Arda Turan e Messio (Foto: Getty Images)





Caso não cheguem a um acordo, Messi poderá assinar contrato com qualquer equipe a partir de janeiro de 2018. Uma das possibilidades para o Barça renovar com Messi é abrir mão de outros jogadores do elenco que possuem um grande salário, o exemplo mais citado é o turco Arda Turan.