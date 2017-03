MILAGRE? CANDIDATA QUE NÃO PARTICIPOU DE CONCURSO PÚBLICO TEM SEU NOME DIVULGADO NA RELAÇÃO DE APROVADOS

O fato inusitado aconteceu na cidade de Santana do Acaraú!





A seleção pública realizada pela Prefeitura do município de Santana do Acaraú, através de um prova escrita no último dia 11 de março, está apresentando diversos problemas e questionamentos. Entre os problemas apresentados pelos candidatos, estão os que fizeram a prova e consta no resultado que a pessoa faltou, foi o que aconteceu com os candidatos, José Rogério Aragão, Ana Márcia de Sales e Maria Cleane Rocha. Em outros casos, houve troca do cargo, entre os candidatos estão João André Mendes, Maria Janaína Maranhão e Maria Alzenira Sales.

Candidata Ana Sherley dos Santos ficou surpresa ao ver seu nome na lista de aprovados



O caso mais grave foi da candidata Ana Sherley dos Santos, 22 anos, ela fez a inscrição para orientadora social de 6 a 15 anos e disse que no dia da prova não conseguiu encontrar seu nome na relação, voltou para casa e não fez a prova, para sua surpresa, seu nome apareceu na lista de aprovados com o nº 456 e ela obteve 25 pontos e poderá participar da segunda etapa do processo.





Nossa reportagem conversou com a Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, Eunice Vasconcelos Arcanjo para saber que medidas serão tomadas diante desses casos, segundo informou a Secretária, uma empresa foi contratada para realizar o processo seletivo e todas as demandas serão resolvidas pela instituição, Eunice ressaltou ainda que há pessoas, que não assinaram a prova, o que pode ter causado a não identificação dos candidatos.