MORADORES DO BAIRRO SUMARÉ SOLICITAM MAIS POLICIAMENTO!

Moradores do bairro Sumaré que trafegam nos horários 4:30 e 5h, no sentido bairro Alto Novo, nas proximidades das pontes, solicitam com urgência mais policiamento, devido a onda de assaltos. Só hoje (1) pela manhã, nesse mesmo horário, foram registrados 5 assaltos entre a ponte e a Rua do Papoco, nas proximidades do quebra-molas. As vítimas relatam que são sempre abordadas no mesmo local, próximo as pontes.

Fonte: Sobral 24 horas c/ Vc Repórter