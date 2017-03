MUCAMBO-CE: HOMEM É ENCONTRADO MORTO NO BAIRRO VILA DO AÇUDE

Na manhã desta segunda-feira (20), populares ligaram para o destacamento policial de Mucambo, informando que havia um homem morto, caído na via pública, precisamente no bairro da Vila do Açude. Uma composição esteve no local e constatou que no local havia um corpo de homem caído ao solo.





A vitima foi identificada como sendo o ex-presidiário Antônio Alves de Sousa, morador do bairro Vila do Açude. O corpo foi encontrado nas proximidades da residência da vítima.





Fato que chamou a atenção dos policiais foi que o homem estava caído sobre um espingarda e portava um facão. No local não havia marcas de sangue.





A Perícia forense esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo para o IML de Sobral.





Com informações de Mucambo em Questão