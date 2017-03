Muita chuva e moradores de Sobral ficam sem água. Entenda porque você está sem água em casa

Quebrado, o SAAE deixa a população de Sobral sem água.





Adutora quebrada, equipamentos de bombeamento paradores sem manutenção e as tubulações que já completaram 60 anos que estão estourando com a pressão da água, são alguns dos problemas que dificulta o abastecimento de água no maior município da Zona Norte do Ceará.





Em alguns bairros de Sobral as casas estão sem água há duas semanas. Em outras, a água que chega está misturada com lama, devido a falhas na estacão de tratamento do Sumaré, a ETA.





O SAAE divulgou nota nas redes sociais no último sábado 4, comunicando que faltaria água no último sábado e domingo, mas o órgão não informou os bairros que enfrentariam o problema de abastecimento e ainda mentiu para a população, informando que a paralização seria apenas para a limpeza dos filtros e catalisadores. O bairro Renato Parente e outros, já estavam sem água fazia uma semana, quando o SAAE emitiu nota.





Conversamos com uma equipe de manutenção e eles revelaram que falta o material básico como cola, luvas, adaptadores, joelho, canos e outros materiais usados para religamento de água.





Os moradores estão comprando água de carro pipa, outros aproveitando a água da chuva colhida em baldes. Crianças estão deixando de ir a escola porque não tem água para o banho, nem para escovar os dentes. Segundo um servidor da ETA que pediu para não ser identificado, a Estação de Tratamento de Água, não tem capacidade para receber a quantidade de água da vazante do rio Jaibaras. O equipamento passou a captar água diretamente do rio, depois que quebrou a adutora do Setor III, no Jaibaras (foto). Foram gastos mais de 12 milhões de reais, mas o material usado não suportou a força da água que vinha do açude Jaibaras. Outra informação repassada, é que o problema ficou mais grave depois que quebrou um equipamento de bombeamento da ETA e a empresa não está tendo como substituir pois custa cerca de 20 mil reais.





Com a água do açude indo embora pela adutora quebrada, dificilmente o Jaibaras vai sangrar nesse inverno. Mesmo com todas essas chuvas, o açude está com apenas 20% de sua capacidade, segundo técnicos do SAAE. "O Jaibaras só sangra com um dilúvio", frisou o servidor do órgão.

Fonte: Wellington Macedo