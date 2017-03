Mulher com cara de criança é presa por crime bárbado em SP

Uma mulher, de apenas dezoito anos, acabou sendo presa sob uma acusação grave. A prisão, segundo informações da EPTV, afiliada da TV Globo em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, teria acontecido na quarta-feira, 8. Mesmo sendo maior de idade, com apenas 1,3 m de altura, a mulher acabava se passando por uma criança. Ninguém levantava suspeitas de que a tal criança, na verdade, já fosse bem adulta e cometesse delitos de gente grande. A prisão da mulher, que não teve o nome identificado, aconteceu durante a noite. Os policiais da região estavam fazendo um patrulhamento de rotina na Zona Leste da cidade, quando viram a jovem.





Os agentes da lei já tinham visto a menina nas ruas. Ela já era uma velha conhecida da polícia. A mulher com cara de criança acabou sendo vista em uma situação suspeita e os policiais decidiram chegar mais perto para ver o que estava acontecendo. Eles ao olharem as coisas da mulher encontraram diversas substância ilícitas na nossa sociedade. Ela estava com pinos de cocaína, 16 trouxinhas de maconha, além de dinheiro, apenas trinta reais, divididos entre moedas e notas. O flagrante ocorreu no bairro Jardim Helena.





A mulher que comete crime de gente grande, durante a abordagem, não negou sua vida de meliante. Ela confessou que tem naquele local uma espécie de "Boca de Fumo". Ela ainda informou que vende a droga por um preço "banaca". A cada 28 trouxinhas de maconha vendidas, ela ganharia cerca de quarenta reais. Com a confissão, a jovem de 19 anos foi presa em flagrante. Segundo a afiliada da Globo na região - a EPTV - a menina foi levada, após a prisão, para uma casa de custódia e deve aguardar uma decisão judicial sobre o seu futuro, que, possivelmente, deve ser a reclusão em uma penitenciária.





O caso ganhou muita repercussão na região, pois lembrou a algumas pessoas o filme 'A Órfã'. No longa, uma assassina se passa por criança e faz das famílias que a adotam suas vítimas. Bastante assustador, não é mesmo?