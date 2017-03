MULHER FOI PRESA EM FLAGRANTE ACUSADA DE FURTAR LOJAS NO CENTRO DE SOBRAL; VÍDEO

Policiais Militares do Grupamento RAIO efetuaram a prisão em flagrante de uma mulher acusada de furtar várias lojas no Centro de Sobral.





A acusada foi identificada como Kátia Cilene, residente no bairro Cohab 1. Com a acusada os policiais encontraram vários objetos furtados das lojas do Centro da cidade. Kátia foi conduzida para a Delegacia 24 horas, onde foi autuada em flagrante por crime de furto, em seguida foi encaminhada para a cadeia pública.





A prisão aconteceu no final da manhã de ontem (11).





Confira o vídeo no momento em a acusada foi presa:

Fonte: Sobral 24 horas