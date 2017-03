Multa para deixar o carro estacionado no pátio da Prefeitura de Sobral

O prefeito Ivo Gomes já determinou aos Agentes de Trânsito do Município que é para multar e se possível guinchar os carros que permanecerem estacionados no pátio de veículos da Paço Municípal, após o expediente diário e nos finais de semana. Para cada morador das ruas próximas do prédio da Prefeitura, foi entregue um documento informando da tomada de decisão por parte do prefeito Ivo Gomes.





O horário para aplicação da multa decorre entre as 17h30min e as 7h do seguinte quando se inicia o expediente no prédio.





Via Wilson Gomes