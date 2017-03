"Não há motivos para pânico", diz Funceme sobre alerta de chuva no Ceará

Para Funceme, chuvas devem ser dentro do normal para quadra chuvosa. Inpe alertou que sexta-feira deve ser de chuva forte, raios e vendaval.

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou que, apesar de existir tendência de precipitações entre moderadas e intensas para esta sexta-feira (3), "não há motivos para pânico". O comunicado foi emitido após o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) emitir um alerta de que a precipitação do dia deve ser acompanhada de descargas elétricas, rajadas de vento e acumulados de precipitação pontuais.





Para a Funceme, entretanto, o alerta passa corretamente uma preocupação para as equipes de defesa civil. A expectativa, segundo órgãos nacionais de meteorologia, é de chuvas intensas em algumas regiões do Ceará, com possibilidade de rajadas fortes de vento, raios e trovões na madrugada e durante todo o dia dessa sexta-feira.





Os meteorologistas da Funceme esclarecem que as chuvas previstas deverão ocorrer como normalmente se observa durante a quadra chuvosa no Ceará, quando há nuvens mais desenvolvidas, consequência da atuação direta da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT).





Ainda conforme a Funceme, março é o mês de média pluviométrica mais elevada no Ceará. "Dessa forma, é comum serem observados eventos de chuva intensa, com rajadas fortes de vento, raios e trovões. Neste ano de 2017, algumas regiões cearenses já receberam precipitações intensas como as previstas para esta sexta-feira", disse.





Alerta

O alerta do Inpe tem validade para 124 cidades e localidades, inclusive Fortaleza. Conforme o instituto há risco considerável para ocorrência de fenômeno meteorológico adverso dentro das próximas 120 horas no estado.





A Defesa Civil, após o boletim, orientou que em situações de alto risco de desastres, deve ser acionado do Plano de Contingência Municipal para a verificação in loco das áreas potencialmente atingidas, a solicitação de apoio dos órgãos locais correlatos, a preparação de abrigos temporários e das rotas de fuga e de outras medidas previstas e necessárias.





Com informações do portal G1 CE