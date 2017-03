Noiva é assaltada em Fortaleza e fica sem o vestido de casamento

Karoline Késsia tinha ido fazer a última prova do vestido antes do casamento que acontece daqui a um mês.

A menos de um mês para um casamento, os preparativos estão a todo vapor. A prova do vestido de noiva era uma das tarefas desse período. E, infelizmente para Karoline Késsia, no teste da roupa antes da cerimônia, ela sofreu um assalto e teve o vestido levado.





Um casal em uma moto abordou a professora de balé e uma amiga que estava com ela e levou todos os pertences delas, como celular, bolsa, carteira e também o vestido de casamento de Karoline.





Segundo a irmã da vítima, Karine Nobre, a noiva ainda pediu que não levassem a roupa. “Ela pediu que não levassem o vestido dela, mas infelizmente eles levaram do mesmo jeito”, disse.





O assalto aconteceu na última terça-feira (28), na Rua Chico França, no Bairro Messejana, próximo ao terminal de ônibus, em Fortaleza. Ainda de acordo com informações da irmã, Karoline e o noivo Lucas Anderson juntaram dinheiro durante um ano para a cerimônia de casamento, e que agora, mesmo com esse percalço, o casamento irá acontecer.





“Eles irão casar dia 22 de abril, em uma casa de praia no Presídio, e realizar o sonho deles”, afirmou.





Após publicar em um grupo nas redes sociais, a noiva conseguiu ganhar um vestido de noiva para o dia do casamento, o que deixou ela menos triste e frustrada. “Ela viu aquele modelo de vestido e pediu para a costureira realizar do jeito que sonhava, após o roubo ela ficou muito desanimada e triste, mas pelo menos agora ela terá um para o dia, mas claro que seria bom que conseguissem localizar o vestido com o qual ela sempre quis”, desabafa a irmã.





Karine Nobre disse ainda que o noivo tentou procurar o vestido pelos bairros próximos e descobriu que o casal já tentou vender a roupa em algumas lojas de casamento no Bairro São Cristóvão. Karoline registrou Boletim de Ocorrência e aguarda as investigações da Polícia.





Fonte: Tribuna do Ceará