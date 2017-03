Nomeação de Gilmar Bastos soa como um "cala boca"

Em meio às críticas que fazia a administração do ex-prefeito Veveu Arruda e do atual Ivo Gomes, o ex-vereador Gilmar Bastos, ganha cargo de Assessor Especial, com salário que pode chegar a R$ 8 mil. A nomeação sai dias após uma entrevista concedida pelo ex-vereador Gilmar Bastos, na Rádio Tupinambá, em que denunciou que um vereador empregava pessoas no seu comércio e recebia como gari da Prefeitura de Sobral.





No começo do ano, Gilmar Bastos, fez outra denúncia grave, a doação de terrenos de forma irregular pela Prefeitura que estaria beneficiando vereadores da base aliada. Agora com a sua nomeação, Gilmar deverá calar-se com essas e outras denúncias que estava sendo preparada para torná-las públicas.

Fonte: Wilson Gomes