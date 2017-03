NOTA DE ESCLARECIMENTO DA PREFEITURA DE SOBRAL

A Secretaria da Educação de Sobral esclarece que a placa correta do veículo contratado para transporte escolar de alunos no município é HWC 4986 - CE (um ônibus), e não HWC 4989 - CE (uma moto), conforme noticiado.





De acordo com comprovação de documentação em anexo, houve um erro de digitação do último número da placa, durante o cadastramento do empenho, por parte da área técnica da Secretaria. O equívoco já foi consertado e não trouxe nenhum problema financeiro nem contábil para o município.





Seguem em anexo a cópia do contrato com a empresa, cópia do empenho, pesquisa no Detran pela placa certa e o DUT do veículo com a placa correta.