NOTA DE ESCLARECIMENTO DAS FACULDADES INTA

Segue nota da Faculdade INTa sobre o suposto furto de veículo nas dependências da IES.

O Pró-diretor de Segurança Institucional comunica a todo o corpo discente, docente e agentes administrativos das Faculdades INTA, que o veículo GM/COBALT de placas ORR-1389, que fora subtraído do interior do estacionamento do prédio Sede II, no dia 07 de março de 2017, por volta das 20h00, não fora objeto de furto e sim do tipo penal exercício arbitrário das próprias razões, decorrente de inobservância de cláusulas contratuais por ocasião da aquisição do veículo.





Outrossim, informo-vos ainda que os fatos estão sendo apurados pela Autoridade Policial local.





Atenciosamente,





Raimundo Tadeu Araújo - Ten Cel PM RR

Pró-Diretor de Segurança Institucional - PROSEGI

Faculdades INTA