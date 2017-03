NOTA DE ESCLARECIMENTO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE SOBRAL

A Secretaria da Educação de Sobral informa que a Escola Mocinha Rodrigues, assim como todas as escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, já conta com cuidadores para o atendimento das crianças com necessidades especiais. Os últimos cuidadores foram contratados nesta segunda-feira (6), após levantamento e diagnóstico de todos os estudantes matriculados na Rede que precisam do serviço.





A Secretaria da Educação informa, ainda, que, neste início do ano letivo estão sendo feitos os ajustes necessários para melhor atender às necessidades dos estudantes.