NOTA DE ESCLARECIMENTO DO CSF PEDRINHAS

A Secretaria Municipal da Saúde, por meio de sua Assessoria de Comunicação, informa que o Centro de Saúde da Família (CSF), do bairro Pedrinhas, está passando por reparos no telhado e, no momento da chuva, servidores do setor de manutenção da Secretaria de Obras, Mobilidade e Serviços Públicos, estavam trabalhando no teto da unidade. A Secretaria Municipal da Saúde informa ainda que para garantir a segurança dos funcionários e usuários do CSF, a referida sala foi interditada desde o início do serviço que será concluído até quarta-feira (30/02), evitando assim, como citado na matéria, possíveis incidentes.

