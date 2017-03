NOTA DE ESCLARECIMENTO DO SINDICATO CALÇADISTA DE SOBRAL

Venho acompanhando ultimamente algumas postagens com informações inverídicas, cuja a conotação é eminentemente depreciativa desta importante entidade sindical.





As críticas são de natureza apócrifas – anônimas, infundadas e veladas, contra o Sindicato Calçadista com o único intuito de macular, denegrir e enodoar a imagem desta relevante entidade de classe sobralense.





Pois bem, passemos agora a esclarecer a verdade dos fatos:





No que tange nosso compromisso com a Categoria Calçadista, decidimos utilizar este mesmo veículo para prestar os devidos esclarecimentos e dirimir as dúvidas provocadas, a saber :





01- A Data Base de Negociação Coletiva da Categoria de Sobral é o mês de MARÇO, enquanto a de Fortaleza é o mês de SETEMBRO.





02- Os 8% mencionado e comparado de forma equivocada, refere-se a negociação da Categoria de Fortaleza, em Setembro de 2016. É válido destacar que no mesmo ano (2016), o reajuste de Sobral chegou a 11,08%, ou seja , 100% do INPC.





03- Enquanto o país agoniza ao meio de uma crise econômica, política e ética, conseguimos manter o reajuste de 100% do INPC , que resultou em 4,69% ( acumulado de 12 meses ).





04- O novo Piso Salarial, ou seja, Salário Normativo da Categoria em Sobral , é de R$ 975,07 , um reajuste de 6,41 %, uma diferença do Piso Nacional de R$ 38.07, fruto de negociações e conquistas reais.





Cerca de 65% dos Sindicatos fecharam convenções abaixo do índice, enquanto outros negociam a redução da Jornada de Trabalho.





Convencidos de que a dúvida restou respondida, registramos, ainda que a direção do Sindicato dos Calçadistas é totalmente a favor da livre manifestação de pensamento, desde que pautada no respeito aos direitos da personalidade, nos princípios éticos da transparência e da veracidade dos fatos, pois somente nestas condições haverá tal manifestação desempenhado seu papel de extrema importância para o Estado Democrático de Direito, que é dar publicidade ao pensamento do subscritor, e o consequente direito de resposta , ou mesmo busca de reparação moral, tudo consoante preconiza nossa Constituição Federal, em seus precisos termos do inciso IV, art. 5°, a saber:





“Artigo 5º, IV da CF “é livre a manifestação do pensamento, SENDO VEDADO O ANONIMATO. (...) V - é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano material, moral ou à imagem”;





Atenciosamente,

Francisco Raniere Barbosa Araújo

Presidente do Sindicato dos Calçadistas