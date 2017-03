NOTA DE ESCLARECIMENTO

Arimatéa Costa Bezerra, assistido por sua Assessoria Jurídica aqui presentada, vem, em resposta aos vários boatos e julgamentos precipitados de alguns membros da sociedade, sobre o que pertine ao fatídico caso ocorrido na noite do dia 07 de março de 2017. Até o momento do fato, subtração do veículo, não havia conhecimento de quem eram as pessoas que haviam arrebatado o bem, tratando, inicialmente, como de costume, FURTO DE VEÍCULO. Após algumas informações preliminares, e de investigação das polícias, está sendo cogitado como um Desforço Arbitrário das Próprias Razões – Crime Contra a Administração da Justiça (BO 553-2031/2017), onde deverão ser esclarecidos os devidos comportamentos, para empós ser levado ao Judiciário, na competente Vara Criminal. Todavia, há ilações pela parte adversa, de que o aqui Assistido, não honrou com seu compromisso, e portanto, vem sendo chamado de termos pejorativos, ora caluniosos, ora injuriosos, quando não difamatórios. E, por tratar-se de uma figura pública, que trabalha sua imagem no seu mister cotidiano, vem sofrendo DANOS A SUA IMAGEM, não só por quem propaga a informação (pessoas e blogs), como também por quem compartilha nas redes sociais (facebook, instagran e whatsapp), estando todos em concurso na ação desastrosa, segundo melhor entendimento da lei e jurisprudência pátria, cível e criminal.

As demais informações, processuais e de andamento, algumas despidas do regramento da sigilosidade, poderão ser acompanhados por aqueles que se sintam interessados na VERDADE, fazendo a busca comum dos vários processos já existentes em relação ao fato.

Tranquilos e firmes no posicionamento da INOCÊNCIA do Sr. Arimatéa frente a documentação existente, enriquecida pelas condutas desastrosas praticadas pela parte adversa, e seus asseclas, no tempo oportuno, e sob a égide da JUSTIÇA, será o mal contornado e a VERDADE ESCLARECIDA.





Elioenai Ponte Frota

OAB/CE – 22.740



Francisco Furtado de Vasconcelos

OAB/CE – 32.940



Guilherme Balbuena Alencar – Rolim

OAB/CE – 17.741