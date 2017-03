NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Prefeitura de Sobral, por meio da Secretaria da Cultura, Juventude, Esporte e Lazer (Secjel), esclarece que a construção de quadra poliesportiva do distrito de Salgado dos Machados está interrompida porque a empresa licitada, ainda na gestão anterior, não honrou com os compromissos assumidos.





Diante do ocorrido, o poder público assegura que já nos próximos dias será convocada a empresa que ficou em segundo lugar no processo licitatório, com as mesmas condições, valores e critérios técnicos adotados pelo edital de licitação. Afim de não causar prejuízo a sociedade, a Secretaria assegura ainda tomar todas as medidas internas cabíveis para dar celeridade às obras do equipamento público.