NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria Municipal da Saúde, por meio de sua Assessoria de Comunicação, informa que a Unidade Mista de Saúde Doutor Thomaz Corrêa Aragão, contava com dois médicos de plantão na noite da última terça-feira, 28/03. A Secretaria Municipal da Saúde informa ainda que durante a quadra invernosa a procura por atendimento aumenta e por esse motivo a Unidade Mista conta com uma equipe médica e de enfermagem, com dois médicos plantonistas no horário da noite e nos finais de semana, garantindo assistência de qualidade para todos os pacientes.

Sobral Veja mais sobre: noticias