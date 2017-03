É com muita tristeza e pesar que noticiamos o falecimento do empresário Bosco, proprietário da lanchonete e restaurante o Bosco, que está localizada por trás dos Correios, no centro de Sobral. "Bosquinho" estava hospitalizado, tentando se recuperar de problemas de saúde. Infelizmente, veio a óbito na noite de hoje (30). A toda família ou nossos mais sinceros votos de profundo pesar.

