É com muita tristeza e pesar que noticiamos o falecimento de Luana Almeida. Faleceu na madrugada deste sábado (11) em um dos leitos do hospital Santa Casa de Sobral. Luana morava na localidade de Jucá, no município de Cariré. Que Deus conforte os familiares e amigos nesse momento de muita dor.

