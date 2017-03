NOTA DE REPÚDIO

Viemos por meio desta, como verdadeiros torcedores do Guarany Sporting Club, que honra suas cores, de Sobral e seu povo, repudiar com veemência as atitudes preconizadas pelos gestores municipais, especialmente na pessoa do Exmo prefeito Ivo Gomes diante da situação decadente que vive o único Time profissional da cidade.

É de conhecimento de todos que clubes do futebol interiorano cearense dependem do apoio financeiro/patrocínio do poder público, entretanto o Sr Ivo Ferreira Gomes tem tratado com total descaso o momento complicado do único campeão brasileiro do estado.

O Guarany passa por um momento delicado e diante desse cenário cresce a expectativa pelo apoio da prefeitura que nesse momento nega indiretamente a existência do glorioso Guarany.









O time que leva o nome de Sobral é um veículo de propagando da cidade que custa mais barato, além disse o futebol é uma cultura que apesar da

que vem transformando negativamente esse esporte no Brasil cultiva-se por aqui o velho futebol do povão e muitas vezes é o único laser que o torcedor tem é ver o bugre jogar.









Inúmeros aspectos sociais giram em torno do futebol e no

não é diferente.

O prefeito Ivo Gomes se distrai nas redes sociais indicando filmes e/ou gastando tempo com publicações pífias, fajutas ao mesmo tempo em que põe as claras o negacionismo para tratar sobre o assunto Guarany e também sobre outros diversos assuntos de interesse popular.

Prefeito, esse seu "passatempo" pode entreter um punhado de bajuladores, mas nem de longe condiz com a postura de um gestor público a qual durante a campanha mostrou-se compromissado, mas como de praxe nesse país, o pós eleição com a vitória também bem o desmascaramento.









O torcedor sente-se infeliz, decepcionado.

Salvem o Guarany!