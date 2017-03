Novo Programa Social: Deputado Moses integra Comissão

O Deputado Federal Moses Rodrigues (PMDB/CE) foi indicado para integrar a comissão mista que analisa a Medida Provisória (MP) 751/16, que cria o programa Cartão Reforma, com o objetivo de subsidiar a aquisição de materiais de construção destinados à reforma, à ampliação ou à conclusão de imóveis de famílias de baixa renda.





“Esse novo Programa do Governo Federal vai trazer dignidade às famílias com renda de até R$1,8 mil que poderão reformar suas casas e ter um pouco mais de conforto. E não é um empréstimo, e sim um auxílio dado pelo Governo para melhoria de moradias das famílias. Fiz questão de participar desta Comissão para defender os interesses do povo cearense”, afirmou Moses Rodrigues.









Mais informações





O benefício é destinado a famílias com renda de até R$ 1,8 mil. De acordo com o Ministério das Cidades, que vai gerir o programa, o Cartão Reforma vai beneficiar, inicialmente, 100 mil famílias.