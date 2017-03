O CAOS NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SOBRAL É GERAL!

Está faltando água em vários bairros da cidade de Sobral, como também em vários distritos: Patriarca, Caioca, Jaibaras e outros. A população sobralense nunca teve tão desamparada como agora. Uma pergunta se faz necessária: O que está acontecendo com a atual administração? Falta água, falta médico, falta medicamentos, falta segurança, falta estrutura no atendimento da saúde pública municipal. A população aguarda ansiosa uma resposta do Prefeito Ivo Gomes.



Detalhe



As informações dão conta que na localidade de Fazenda Alegre e no distrito de Patriarca, o motor estar com problemas, ou seja, motivo pelo qual está interrompido o abastecimento de água.

Fonte: Sobral 24 horas