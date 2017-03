O Radialista Luis Lopes visitou a Dona Ana Lúcia, mulher que esperou 6 meses no hospital Santa Casa de Sobral por uma cirurgia. A Sra. Ana Lúcia foi vítima de acidente de trânsito na cidade de Forquilha e sofreu fraturas no fêmur e no quadril.





Confira mais detalhes na entrevista de Luis Lopes: