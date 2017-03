Uma oficina de motocicletas pegou fogo na manhã desta quarta-feira (15), no Centro da cidade de Massapê.





Viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas e deslocadas para o local do sinistro, onde conseguiram apagar o fogo. Felizmente, no incêndio ninguém ficou ferido. A oficina é de propriedade da Sra. Gisele.





Mais informações em breve.

Fonte: Sobral 24 horas c/ WhatsApp