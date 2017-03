PARECE NÃO TER FIM A VIOLÊNCIA EM SOBRAL: MAIS UM HOMICÍDIO FOI REGISTRADO!

A violência tomou de conta da "Bela Princesa do Norte"! Mais um crime de morte foi registrado na madrugada deste domingo em Sobral. O homicídio foi registrado na "Fazenda", local onde acontece eventos de paredões automotivos, nas proximidades do "Zé Leiteiro".

A jovem assassinado foi identificado por "Ederson", vulgo "Chuchu", que foi atingido com vários tiros na cabeça, morrendo no local.





As Polícias Civil e Militar estiveram no local do crime, realizando os procedimentos legais. Uma equipe da Perícia Forense também esteve no local, realizou os trabalhos periciais e encaminhou o corpo do jovem para o IML.





Ressalta-se que os autores do crime fugiram em rumo ignorado e até o fechamento desta matéria nenhum suspeito havia sido preso.



Detalhe



O jovem antes de morrer falou para o executor: "Eu não sou do PCC não cara!".



Fonte: Sobral 24 horas