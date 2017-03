PARTICIPE: VOCÊ ACHA QUE O ESCÂNDALO DAS SANDUICHEIRAS DE R$ 2.416,00 VAI TERMINAR EM "PIZZA"?

(SIM) - (NÃO).





Uma compra de sanduicheiras para escolas da Prefeitura de Sobral, na Zona Norte, causou polêmica no Município. Tudo por conta da “bagatela” da gestão de Veveu Arruda na compra do equipamento. Segundo dados do Tribunal de Contas dos Municípios, o Município pagou R$ 2.416,00 por cada sanduicheira, em valor pago por recursos do Fundef.

A população de Sobral segue esperando pelo resultado do "inquérito administrativo" relacionado ao caso das Sanduicheiras superfaturadas, que foram adquiridas pela Secretaria de Educação de Sobral. Até o momento ninguém se pronunciou sobre os resultados alcançados pela sindicância interna.

Após negar a compra das sanduicheiras do tipo doméstica por R$2.416,00 reais a unidade, a Secretaria de Educação de Sobral emitiu uma nota à imprensa, no dia 19 de julho, onde afirmava que iria apurar as denúncias relacionadas a compra das sanduicheiras e que o Prefeito Municipal (Veveu Arruda) determinou a imediata instauração de inquérito administrativo para apurar todos os fatos no processo licitatório em questão.

A população de Sobral deseja saber por onde andam as sanduicheiras e quem será o responsável pela compra superfaturada.