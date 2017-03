PEC quer impedir extinção do TCM

Eunício Oliveira e Domingos Filho se encontram para tratar o assunto.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira, recebeu na tarde desta quinta-feira (09), o presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará (TCM), Domingos Filho e a ex-prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar.





Eles discutiram sobre a tramitação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC 02/17) que altera a Constituição Federal para estabelecer os Tribunais de Contas como órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública.





A matéria já está em tramitação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) e tem como relator o senador peemedebista, Jader Barbalho (PA).





Eunício acredita que a matéria terá parecer favorável como também deverá receber apoio da maioria dos parlamentares por garantir a atuação de órgãos que tem como objetivo combater a corrupção e o desvio de recursos públicos.





Proposta





A PEC 02/17 Altera o § 1º do art. 31 e o art. 75 da Constituição Federal e tem por objetivo suprir grave lacuna a respeito do regime jurídico dos Tribunais de Contas brasileiros. Ao justificar a apresentação do texto, Eunício disse que a ausência de legislação com regras claras para a criação e extinção de Tribunais de Contas gera insegurança jurídica e frequente uso político dos mesmos, comprometendo o combate a corrupção. “Essa medida possibilitará que se evitem arbítrios no dia a dia dessas instituições, assegurando a continuidade de seus trabalhos”, justifica.