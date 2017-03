PMs DE GUARACIABA REALIZAM A PRISÃO DE TRÊS MULHERES POR TRÁFICO DE DROGAS

Nesta quarta (22), por volta do meio dia, integrantes do Destacamento de Guaraciaba sob o Comando do Sargento Juscelino, realizaram uma saturação em vários pontos da cidade, visando coibir assaltos e tráfico de drogas, ao chegarem nas imediações do Hospital municipal foi abordado a pessoa de WALLACE ARAUJO PINHO, 22 anos. Ao ser procedida uma busca pessoal foi encontrado com ele dois papelotes de maconha. Ao ser interrogado a respeito da procedência da droga, o mesmo informou que havia comprado na residência de uma mulher no bairro do Estádio.





Os PMs foram até o endereço mencionado e lá foi encontrado o valor de R$ 134 reais em poder de uma adolescente de 16 anos. Na casa haviam mais três mulheres maiores de idade sendo elas: Luciana Vale de Sousa, 19 anos; e as irmãs Aparecida Lopes Nunes, 21 anos e Ana Flávia Lopes Nunes, 19 anos. Todas foram conduzidas até a Delegacia de Guaraciaba, onde através de uma servidora foi procedida uma busca pessoal sendo encontrado com elas 40 pedras de crack e 18 papelotes de maconha. Diante dos fatos, todas foram encaminhadas a Delegacia de Policia Civil de Tianguá, onde foram apresentadas ao Delegado Vicente de Paula Junior, sendo as três maiores autuadas por tráfico de drogas. Wallace foi autuado no Artigo 28 do Código Penal que é a posse de droga para uso pessoal.





Realizaram a prisão os PMs: Sargento Juscelino, Cabo Gomes, Sd Leylson e Sd Cunha.

Material apreendido

Luciana Vale de Sousa

Ana Flávia Lopes Nunes

Aparecida Lopes Nunes