Pneus de bicicletas compartilhas são furtados. Vídeo

Todas as cinco bicicletas que estavam no ponto 38 do Bicicletar, na avenida Bezerra de Menezes, no bairro São Gerardo, em Fortaleza, foram furtadas durante a noite de quarta-feira (20). Um vídeo (abaixo) gravado por um morador registrou a situação.





De acordo com moradores, um homem não identificado quebrou as estruturas com uma pedra e fugiu com os pneus. Ações como essa são frequentes, denunciou a população. Apesar disto, nada é feito e os furtos continuam. Próximo ao posto do Bicicletar fica o prédio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).





A Prefeitura de Fortaleza informou que as bicicletas foram recolhidas para ser feita a reposição dos pneus. Câmeras de monitoramento serão instaladas. A Polícia Civil ainda não se manifestou.





Esta não foi a primeira ocorrência envolvendo as “bikes” . Em abril do ano passado, três bicicletas foram encontradas em um terreno baldio no bairro Jacarecanga, em Fortaleza. Os equipamentos roubados tiveram suas correntes e pneus retirados e levados pelos criminosos.





O sistema de bicicletas compartilhadas de Fortaleza foi lançado em dezembro de 2014. Atualmente, capital já possui 80 estações com 800 bicicletas.