Um fato inusitado foi registrado na manhã deste sábado, dia 11, na sede do Detran de Sobral. O sindicado dos funcionários do Detran fez uma denúncia sobre a implantação de câmeras na área de exames e nos veículos no setor de CNH. O sindicato denuncia que os servidores não foram treinados e nem capacitados por parte do citado órgão.





A Polícia foi acionada e o caso foi parar na Delegacia 24 horas.