POLÍCIA CIVIL DE CEARÁ PRENDE SUSPEITO DE PLANEJAR ATAQUE A BANCOS NO INTERIOR

O homem confessou participação nos crimes ocorridos em Tamboril e Tejuçuoca.

Marcos Fernando Monteiro Marques (31) foi encontrado na segunda-feira (20), em sua casa, no bairro Damas, em Fortaleza. A prisão ocorreu na segunda-feira (20), após meses de investigação sobre os ataques ocorridos este ano em agências bancárias no interior. O homem é apontado como um dos principais nomes nos ataques.





Na residência de Marcos foram encontrados dois fuzis americanos calibre 5.56, no valor de R$ 50 mil, além de munições de alto impacto.





De acordo com o delegado Rafael Vilarinho, titular da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF), Marcos estava sob monitoramento desde que deixou o presídio em 2010. Ele já respondia por crimes de assalto em agências bancárias. Este ano, participou de ataques em uma agência da Caixa Econômica Federal em Tamboril e em uma agência do Banco do Brasil em Tejuçuoca. O homem confessou a participação nos crimes.





De acordo com as estatísticas da Polícia Civil, foram realizados 15 ações criminosas contra bancos no Ceará. O levantamento foi realizado entre janeiro e março deste ano. Foram 11 explosões e 4 arrombamentos com uso de maçaricos. Porém o Sindicato dos Bancários do Ceará afirma que foram 18 ataques este ano. Para Rafael Vilarinho, a diferença acontece porque o sindicato contabiliza “saidinhas e chegadinhas” bancárias.