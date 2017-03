POLICIA CIVIL DE VARJOTA/CE ESTOURA “BOCA DE FUMO” E APREENDE MUNIÇÕES E COCAÍNA. TRAFICANTE É PRESO

No dia 29 de março de 2017, por volta de 10 horas, durante diligências no bairro Empréstimos, mais precisamente nas proximidades de um imóvel. Onde supostamente residia um foragido da justiça conhecido por “Djavan”. A equipe da Policia Civil de Varjota composta na ocasião pelo Delegado, Afonso Timbó, e por um inspetor logrou êxito em prender em flagrante um indivíduo que se encontrava na calçada do local com 41 “trouxas” de cocaína,além de 10 munições na residência e muito dinheiro. Um menor de idade que também se encontrava no local foi apreendido e liberado.





Outros 02 indivíduos que estavam no local correram após avistar a viatura e diligências estão sendo realizadas com o intuito de captura-los. O conduzido foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e corrupção de menores. Em seguida foi recolhido à cadeia pública local.