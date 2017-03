POLÍCIA CIVIL FAZ MEGA OPERAÇÃO NA CIDADE DE UMIRIM/CE

A Polícia Civil do Ceará, através de investigações da Delegacia Regional de Itapipoca, com apoio operacional do DPI Norte, DTO, Divisão de Narcóticos (equipe com cão farejador de drogas) e várias Delegacias Municipais da região, deflagrou na manhã de hoje no município de Umirim operação policial visando o cumprimento de 29 mandados judiciais de busca e apreensão, prisão preventiva e temporária.





Foram realizadas 8 prisões, bem como apreendido cocaína, maconha, crack, espingarda, balança, dinheiro trocado e celulares.





Prisões por mandado:





1) Roberto Rodrigues dos Santos Filho: mandado de prisão temporária por homicídio;





2) Francisco Vilaci Ferreira de Sousa: mandado de prisão temporária por homicídio





3) Francisco Adelino Pereira da Costa: mandado de prisão temporária por homicídio





4) Alexandre de Souza: mandado de prisão preventiva por homicídio





Prisões em flagrante:





1) Arleandro Silva Ferreira: flagrante por tráfico de drogas;





2) Andreazo Barros Leitão: flagrante por tráfico de drogas;





3) Edjeferson Ferreira dos Santos: flagrante por tráfico de drogas e cumprimento de mandado de prisão por condenação em roubo;





4) Francisco Gilo de Aguiar: flagrante por posse ilegal de arma.